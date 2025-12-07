Nahezu jeder zweite Fernzug kommt verspätet an. Für den Weihnachtsverkehr verspricht die neue Bahnchefin Entlastung – und macht noch eine weitere Zusage.
07.12.2025 - 16:02 Uhr
Wer abschätzen will, wie es um die eigene Bahnreise steht, kann derzeit eine Münze werfen. Kopf: Der Zug ist pünktlich. Zahl: Er kommt zu spät. Auch im November war nahezu jeder zweite Fernzug der Deutschen Bahn verspätet unterwegs. Lediglich 54,5 Prozent der Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie vorläufige Zahlen zeigen, die die Bahn nun veröffentlicht hat.