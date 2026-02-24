Verdi hat einen weiteren bundesweiten Streik im ÖPNV in der laufenden Tarifverhandlung angekündigt. Müssen Fahrgäste auch mit Ausfällen bei der Deutschen Bahn rechnen?

Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Freitag und Samstag (27. Und 28. Februar 2026) auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen. Kommt es auch zu Streiks bei der Deutschen Bahn (DB)?

Deutsche Bahn (DB): Warnstreiks drohen ab März Aktuell wird nicht bei der Deutschen Bahn gestreikt. Auch am Freitag und Samstag ist mit keinen Ausfällen aufgrund eines Arbeitskampfes bei der DB zu rechnen. Bis Ende Februar gilt eine Friedenspflicht, in diesem Zeitraum sind Streiks ausgeschlossen.

Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn befinden sich in der Tarifauseinandersetzung allerdings bereits in der fünften und letzten Verhandlungsrunde vor dem Ende der Friedenspflicht. Die Gespräche laufen bis Freitag. Kommt keine Einigung zustande, sind ab März Warnstreiks möglich.

Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn

Die GDL fordert insgesamt 8 Prozent mehr Entgelt, davon 3,8 Prozent über eine direkte Erhöhung und weitere Anteile über Änderungen im Tarifsystem, etwa durch eine neue Entgeltstufe. Die Bahn bietet 3,8 Prozent mehr Lohn in zwei Schritten sowie zusätzliche 2,2 Prozent über Tarifanpassungen und eine Einmalzahlung von 400 Euro an. Strittig ist zudem die Laufzeit: Die Bahn strebt 30 Monate an, die GDL fordert 12 Monate.