Verdi hat einen weiteren bundesweiten Streik im ÖPNV in der laufenden Tarifverhandlung angekündigt. Müssen Fahrgäste auch mit Ausfällen bei der Deutschen Bahn rechnen?
Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Freitag und Samstag (27. Und 28. Februar 2026) auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen. Kommt es auch zu Streiks bei der Deutschen Bahn (DB)?