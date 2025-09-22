Der vom Minister ausgerufene Neustart der Bahn bekommt erste Schrammen, ehe er überhaupt begonnen hat. Die EVG im Aufsichtsrat stellt sich gegen Evelyn Palla.
22.09.2025 - 13:40 Uhr
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn gegen die designierte neue Konzernchefin Evelyn Palla stimmen. Das sagte EVG-Boss Martin Burkert in Berlin. Palla war kurz zuvor von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als Wunschkandidatin für den Bahn-Chefposten vorgestellt worden.