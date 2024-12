Heizen mit Wasserstoff Kreis Göppingen bereitet sich vor: 2040 soll Schluss mit Gas sein

Der Fernleitungsnetzbetreiber Terranets BW schließt von 2035 an den Raum Göppingen an eine neue Leitung an. Weitere Regionen sollen bis 2040 folgen. Gas soll Wasserstoff weichen. Der Versorger EVF arbeitet bereits an einer Strategie.