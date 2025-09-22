Die Gewerkschaft EVG lehnt die Wunschkandidaten von Verkehrsminister Schnieder und der Regierung ab. Die Berufung von Palla und Rompf ist fraglich.
22.09.2025 - 18:37 Uhr
Erstmals seit der Bahnreform 1994 gibt es offenen Streit um die Neubesetzung der Chefposten bei der Deutschen Bahn. Die einflussreiche EVG will bei der Aufsichtsratssitzung der DB AG an diesem Dienstag gegen die Berufung von Evelyn Palla zur neuen Vorstandsvorsitzenden des Staatskonzerns stimmen. Das kündigte der EVG-Gewerkschaftschef und SPD-Verkehrspolitiker Martin Burkert bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz an.