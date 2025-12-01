Deutsche Bahn Mit weniger Zügen pünktlicher?
Die neue Task Force von Verkehrsminister Schnieder soll prüfen, wie das Angebot in überlasteten Knoten reduziert werden könnte. Fahrgastvertreter warnen.
Die neue Task Force von Verkehrsminister Schnieder soll prüfen, wie das Angebot in überlasteten Knoten reduziert werden könnte. Fahrgastvertreter warnen.
Die Bahn muss wieder zuverlässiger werden – daran wird auch Evelyn Palla gemessen. Die neue Chefin der Deutschen Bahn AG hat von ihrem Vorgänger Richard Lutz einen schweren Sanierungsfall übernommen. Nur eines der Probleme: die desaströsen Verspätungen der ICE-Flotte. Im Oktober fuhr kaum noch jeder zweite Fernzug halbwegs pünktlich, also nach DB-Statistik mit weniger als sechs Minuten Verspätungen. Schon jetzt steht fest, dass für das gesamte Jahr die Quote unter 60 Prozent sinken wird – ein neuer Tiefpunkt.