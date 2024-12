Der schlingernde Staatskonzern will Tausende Beschäftigte als „Markenbotschafter“ in deren privaten Netzwerken einsetzen. Positive Texte und Videos kommen dafür vorgefertigt aus der zentralen PR-Abteilung. Kritiker halten das Vorgehen für fragwürdig.

Thomas Wüpper 08.12.2024 - 12:23 Uhr

Es gilt als ein vielversprechender, aber umstrittener Trend in der geschäftstüchtigen Marketing-Branche: die „Employee Advocacy Tools for Brand Growth“. Hinter der kryptischen Beschreibung verbirgt sich ein ziemlich heikles Angebot, das Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter mit vorgefertigten Beiträgen als „Markenbotschafter“ einzusetzen – und zwar in deren privaten sozialen Netzwerken wie Instagram, Whatsapp, Facebook, LinkedIn oder Xing. Nach exklusiven Informationen unserer Redaktion aus der Branche macht dabei nun in großem Umfang auch einer der größten und bekanntesten deutschen Konzerne mit: die bundeseigene Deutsche Bahn AG.