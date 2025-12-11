Fast jeder zweite Fernzug bei der Deutschen Bahn war zuletzt verspätet unterwegs. Viel besser wird es nächstes Jahr wohl nicht – trotz neuer Konzernstruktur.
11.12.2025 - 12:27 Uhr
Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich auch im kommenden Jahr auf zahlreiche Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr sollen mindestens 60 Prozent der Züge pünktlich unterwegs sein, sagte die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, in Berlin. Das ist zwar etwas besser als in den vergangenen Monaten, als nahezu jeder zweite ICE und IC verspätet unterwegs war. Von einem zuverlässigen Bahnverkehr kann mit diesem Ziel aber weiter keine Rede sein.