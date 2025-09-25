Deutsche Bahn Rompf verzichtet – Blamage für Schnieder
Machtkampf bei der Bahn: Der Wunschkandidat des Ministers für die DB Infra-Go AG scheitert am Widerstand der Gewerkschaft. Nun darf Netz-Chef Philipp Nagl weitermachen.
Machtkampf bei der Bahn: Der Wunschkandidat des Ministers für die DB Infra-Go AG scheitert am Widerstand der Gewerkschaft. Nun darf Netz-Chef Philipp Nagl weitermachen.
Im Machtkampf bei der bundeseigenen Deutschen Bahn AG hat sich die einflussreiche und SPD-nahe Bahngewerkschaft EVG gegen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) durchgesetzt. Der frühere DB-Manager Dirk Rompf, der Wunschkandidat der Regierung war, verzichtet auf den Chefposten bei der DB Infra-Go AG, die mit knapp 70 000 Mitarbeitern das Schienennetz verwaltet. Stattdessen bleibt Philipp Nagl, der amtierende Vorsitzende der Netzsparte, weiter im Amt.