Die Deutsche Bahn streicht mehrere Monate auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen nächtliche Verbindungen. Es herrscht ein hoher Krankenstand beim Personal der Stellwerke.

red/dpa 07.09.2024 - 07:56 Uhr

Wegen eines erhöhten Krankenstandes streicht die Deutsche Bahn auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen nächtliche Verbindungen. Von Samstag an bis 14. Dezember gebe es dienstags bis samstags zwischen 0.40 Uhr und 4.30 Uhr keinen Zugverkehr, teilte das Unternehmen in Stuttgart. Damit entfallen pro Nacht vier Verbindungen. In der Zeit fahren ersatzweise Busse.