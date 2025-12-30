Kunden von Deutsche Bank, Postbank und Norisbank konnten zeitweise erneut nicht wie gewohnt auf ihre Konten zugreifen. Die bereits am Vortag aufgetretene Störung musste ein zweites Mal behoben werden.

dpa 30.12.2025 - 15:03 Uhr

Frankfurt/Main - Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der Norisbank hatten auch am Dienstag Probleme, ihre Konten online oder über das Telefon zu steuern. Bereits am Vortag waren von der technischen Störung viele Bankkunden betroffen. Bis zum Nachmittag konnte die Störung behoben werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Nachgang könne es vereinzelt weiter zu Einschränkungen kommen. Die Postbank gehört wie die Norisbank zur Gruppe der Deutschen Bank.