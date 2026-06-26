Viral, tröstend, oft falsch verstanden: Was steckt hinter dem Hype um «Gut genug» von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David? Der Song begeistert weltweit – und bleibt auch in Deutschland spitze.
26.06.2026 - 15:53 Uhr
Baden-Baden - Auf dem Weg zum Sommerhit: Der Ohrwurm "Gut genug" hat den ersten Platz der deutschen Single-Charts verteidigt. Der viral gegangene Song von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David dominiere zum zweiten Mal die Single-Hitliste, teilt GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit.