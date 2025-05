Filmemacher Rainer Werner Fassbinder wäre heute 80 Jahre alt. In München erinnert nun eine Gedenktafel an den Regisseur - an dem Ort, an dem er unzählige Stunden verbrachte.

dpa 31.05.2025 - 14:08 Uhr

München - In München erinnert jetzt eine Gedenktafel an seinem Lieblingslokal an den legendären Filmemacher Rainer Werner Fassbinder (1945-1982). Die Tafel mit seinem Porträt und den Lebensdaten wurde zu seinem 80. Geburtstag an der Fassade der "Deutschen Eiche" enthüllt. Dort war Fassbinder einst Stammgast und verbrachte unzählige Stunden.