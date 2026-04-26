Die Berliner lassen dem 7:3 zum Auftakt in Mannheim einen klaren Heimsieg folgen. Wieder ist der Titelverteidiger das deutlich abgeklärtere und effizientere Team.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Adler Mannheim gewonnen. Der Titelverteidiger siegte gegen den Hauptrundenzweiten daheim klar mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) und führt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Damit fehlen noch zwei weitere Erfolge zum erneuten Gewinn der Meisterschaft.

Leonhard Pföderl steuerte zwei Tore zum verdienten Sieg der Hauptstädter bei. Außerdem trafen Manuel Wiederer, Liam Kirk und Eric Hördler für die Berliner, die bereits das Auftaktspiel der Serie in Mannheim klar mit 7:3 gewonnen hatten. Zach Solow erzielte den späten Ehrentreffer der Gäste.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Gastgebern ein Blitzstart. Wiederer verwertete in der dritten Minute eine kluge Vorarbeit von Frederik Tiffels. Die Mannheimer, die auf ihren verletzten Playoff-Topscorer Justin Schütz verzichten mussten, bemühten sich danach um den Ausgleich, leisteten sich aber immer wieder Abspielfehler.

Der Berliner Leonhard Pföderl trifft doppelt

Die Berliner setzten zunehmend auf Konter und konnten ihren Vorsprung kurz nach der ersten Pause ausbauen. Kirk schloss einen Alleingang erfolgreich ab (23.). Danach erhöhten die Gäste den Druck, scheiterten aber immer wieder am starken Eisbären-Goalie Jonas Stettmer. Auf der anderen Seite vereitelte Maximilian Franzreb einige Großchancen der Hausherren.

Auch im Schlussdrittel blieben die Berliner äußerst effizient: Pföderl baute den Vorsprung mit Toren in der 47. und 54. Minute aus, nur zehn Sekunden später traf Hördler zum 5:0. Der Mannheimer Solow sorgte mit einem Überzahltor für den Endstand (58.).