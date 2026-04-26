Die Berliner lassen dem 7:3 zum Auftakt in Mannheim einen klaren Heimsieg folgen. Wieder ist der Titelverteidiger das deutlich abgeklärtere und effizientere Team.
26.04.2026 - 19:04 Uhr
Berlin - Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Adler Mannheim gewonnen. Der Titelverteidiger siegte gegen den Hauptrundenzweiten daheim klar mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) und führt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Damit fehlen noch zwei weitere Erfolge zum erneuten Gewinn der Meisterschaft.