Anna-Angela Minna vom Stuttgarter ERC läuft in Oberstdorf zu Gold in ihrer Altersklasse. Eine Nachwuchshoffnung, die auf dem Eis ihr wahres Ich zeigen kann – gerade unter Druck.

Dominik Grill 02.01.2025 - 07:30 Uhr

Als Anna-Angela Minna das Oberstdorfer Eis verließ, konnte sie selbst kaum glauben, was da gerade eben passiert war. Lag die 18-Jährige nach dem Kurzprogramm noch auf dem dritten Platz der deutschen Jugendmeisterschaften im Allgäuer Wintersportmekka, bot sie in der Kür eine überragende Vorstellung samt persönlicher Bestleistung. Damit stürmte die Eiskunstläuferin, die für den Stuttgarter Eis- und Rollsportclub startet, in der Gesamtwertung der Kategorie Damen B an die Spitze (99,58 Punkte), sprich zur Goldmedaille. „Ich war erst mal in Schocklage; damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Minna über den größten Triumph ihrer Karriere. Am Ende verwies sie Maria Bangert (SC Usseln, Hessen) und Naya Luisa Reiter (ESV Augsburg) auf die Ränge zwei und drei.