Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?

red/dpa 11.02.2026 - 14:26 Uhr

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit einem indirekten Seitenhieb auf die deutsche Fax-Kultur für Gelächter im Europäischen Parlament gesorgt. „Einige Mitgliedstaaten akzeptieren beispielsweise nur Korrespondenz per Fax“, sagte von der Leyen bei ihrer Rede im EU-Parlament in Straßburg zum Bürokratieabbau. Nach einer kurzen Unterbrechung schob sie hinterher: „Das ist wahr“ und grinste die zum Teil lachenden Abgeordneten im Saal an.