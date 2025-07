Applaus, Jubel und Anfeuerungsrufe schwappen am Samstag aus dem Dagersheimer Waldstadion. Angesichts der vielen Mannschaftstransportwagen im Feuerwehrrot mit Autokennzeichen aus vielen Ecken Deutschlands wird klar: hier wird an diesem Wochenende ein besonderer Wettkampf ausgetragen.

63 Mannschaften mit insgesamt 756 Feuerwehrangehörigen sind aus elf Bundesländern bereits am Donnerstag angereist, um nach einem Trainingstag am Samstagmorgen bei optimalen Wetterbedingungen in die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb zu starten. Von den neun bei den Landmeisterschaften qualifizierten Teams aus Baden-Württemberg kommen fünf aus dem Landkreis Böblingen: drei aus Renningen, eines von der gastgebenden Feuerwehr Böblingen sowie die Wettkampfgruppe der Abteilung Kuppingen der Herrenberger Feuerwehr.

Lesen Sie auch

Teamgeist steht bei der Feuerwehr an allererster Stelle. Foto: Stefanie Schlecht

Mit der Durchsage des Einsatzbefehls, der über Lautsprecher durchs Stadion hallt, startet jedes Mal die finale Konzentrationsphase für die neunköpfigen Löschgruppen, die im Innenraum auf Rasenteppichen Aufstellung genommen, um ihr Können beim Löschangriff unter Beweis zu stellen: Nach dem Pfiff der Trillerpfeife geht es darum, rasend schnell Schläuche zu verlegen: Von der Wasserentnahmestelle aus einem Bach – so sieht es das fiktive Einsatzszenario vor – bis zur Wasserabgabe über zwei Strahlrohre. Jeder Handgriff muss sitzen. Ein Raunen geht immer wieder durchs Publikum, wenn die Endzeit nicht viel mehr als 30 Sekunden beträgt. Länger brauchen die Spitzenteams nicht. Anschließend geht es weiter zur zweiten Teildisziplin: Über die Stadionrunde tragen jeweils acht Teammitglieder ein Strahlrohr als Staffelstab über die 400-Meter-Bahn.

Insgesamt 55 Bewertungsrichter

Die beiden Zeiten werden dann von dem Ausgangswert 500, bei dem jede Mannschaft startet, abgezogen. Aber auch Präzision bei der Ausführung zählt. Bei Fehlern werden je nach Schwere zwischen fünf, zehn oder 20 Punkte“ abgezogen. 55 Bewertungsrichter schauen den ganzen Tag über genau hin. Das Team, das unterm Strich die meisten Punkte auf dem Konto hat, gewinnt. So trugen die notierten Fehler dazu bei, dass die Böblinger Mannschaft und eine aus Renningen im Endklassement nicht unter den Top 20 landete.

Besser lief es dagegen für die Kuppinger Wettkampfgruppe, die in der Wertungsklasse A (ohne Alterspunkte) startete: Sie sind Vize-Meister hinter der ersten Mannschaft aus Nidderau-Eichen (Hessen) geworden, gefolgt von Philippsreut aus Bayern. Die erste Mannschaft aus Renningen landete hinter dem zweiten Team aus Nidderau-Eichen auf Rang fünf. Dieses Ergebnis konnte auch das Renninger B-Team für sich verbuchen. In dieser Wertungsklasse, in der alle Teilnehmenden über 30 sind und Alterspunkte je nach Jahrgang bekommen, siegte ein Team aus Langenbach (Rheinland-Pfalz). Bei den Frauen, bei denen kein Team aus Baden-Württemberg am Start war, gingen beide Siege nach Hessen: an Nidderau-Eichen (Frauen A) und Hasselroth (Frauen B).

Sieg nach Mecklenburg-Vorpommern

Neben den Deutschen Meisterschaften wurde auch der vom Baden-Württembergischen Feuerwehrverband ausgelobte 3-Löwen-Pokal unter den besten neun Männer- und sechs Frauenteams beim Löschangriff aus der DM-Wertung im K.o.-Modus entschieden. Auch dort kamen die Kuppinger als Dritte aufs Treppchen – hinter Asendorf (Niedersachsen) und Philippsreut. Bei den Frauen ging der Sieg nach Schildatal (Mecklenburg-Vorpommern).

„Teamgeist, Kameradschaft und Training haben sich gelohnt“, betont Hermann Schreck, Vizepräsident und ständiger Vertreter des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands bei der stimmungsvollen Siegerehrung. Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz freut sich als Schirmherr, dass so viele Mannschaften „hier ein fantastisches Wochenende im Zeichen des Sports und er Fairness verbracht haben. Was unsere Feuerwehren leisten, verdient unser aller Respekt, Wertschätzung und Beachtung.

Auch Thomas Reuter, zweiter stellvertretender Feuerwehrkommandant der Böblinger Wehr, zieht ein zufriedenes Fazit bei seiner Premiere im Amt des Bundeswettbewerbsleiters: Nach intensiven Vorbereitungen habe bei der Veranstaltung, bei der alle Mitglieder von der Jugendfeuerwehr bis zur Altersabteilung mit angepackt hätten, schlussendlich alles reibungslos funktioniert: „Wir haben dafür großes Lob bekommen von sämtlichen Gruppen“, strahlt er erleichtert. Dann startete die große Abschlussparty im Festzelt mit stimmungsvoller Livemusik.