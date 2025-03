Das DFB-Team gewinnt im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien mit 2:1 – und hat auch zwei persönliche Gewinner der Partie: den Siegtorschützen Leon Goretzka und den starken Torwart Oliver Baumann.

Marco Seliger 20.03.2025 - 23:19 Uhr

Die DFB-Elf hat dem einstigen Angstgegner Italien erneut die Zähne gezeigt, drehte nach einem Stotterstart in Halbzeit eins in der Höhle des Löwen die Partie – und holte letztlich beim 2:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand einen verdienten und großen Sieg. Dabei gingen die Gastgeber durch Sandro Tonali (9.) in Führung. Doch Tim Kleindienst (49.) und Leon Goretzka (76.) bogen die Partie zu Gunsten der Deutschen um, die seit dem EM-Halbfinale von 2012 nicht mehr gegen Italien verloren haben.