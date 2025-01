Deutschland ist beim Festakt in den USA wenig präsent. Dafür kommen Vertreter der „rechten Internationale“, um Trump ihre Aufwartung zu machen. Auch Tino Chrupalla (AfD) und ein bekannter (Ex-)Stuttgarter sind dabei.

Michael Maier 20.01.2025 - 13:25 Uhr

Die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika findet heute um 18 Uhr MEZ (12 Uhr Ortszeit, Eastern Time, ET) in Washington statt. Donald Trump kehrt nach seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 wieder ins Weiße Haus zurück – falls es die Gesundheit des 78-Jährigen erlaubt, bis Anfang 2029. Danach ist im Prinzip keine Wiederwahl mehr möglich, was vom Trump-Team aber bereits in Frage gestellt wird.