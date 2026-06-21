Das kleine Curaçao hat bei der WM für eine Riesenüberraschung gesorgt. Gegen Ecuador holen die Karibik-Kicker sensationell einen Punkt. Das hilft auch der DFB-Elf.
21.06.2026 - 03:55 Uhr
Kansas City - Fußball-Zwerg Curaçao hat Deutschland bei der WM vorzeitig zum Gruppensieger gemacht. Das Team des Trainer-Oldies Dick Advocaat trotzte Ecuador in Kansas City ein beachtliches 0:0 ab und sorgte mit dem Überraschungscoup dafür, dass die DFB-Elf in der Gruppe E nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist. Zum Matchwinner wurde vor 68.598 Fans Curaçaos herausragender Torhüter Eloy Room, der zahlreiche Chancen der Südamerikaner vereitelte.