Lenny Rubin, Lukas Laube und Samuel Röthlisberger vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart spielen im EM-Qualifikationsspiel für die Schweiz – und können das 26:35 gegen Deutschland nicht verhindern.

Jürgen Frey 07.11.2024 - 20:36 Uhr

In der Handball-Bundesliga hat das Trio mit dem TVB Stuttgart in dieser Saison bisher wenig Freude. Zu den 2:18 Punkten mit ihrem Verein kam für Lenny Rubin, Lukas Laube und Samuel Röthlisberger nun auch mit der Schweizer Nationalmannschaft eine weitere klare Niederlage hinzu: Vor 12 721 Zuschauern in der SAP-Arena in Mannheim setzte es im EM-Qualifikationsspiel ein 26:35 (13:21) gegen die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).