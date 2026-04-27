Im Ausland leben, das heißt viele Erfahrungen mit einer anderen Kultur zu machen. Fabian Förster brachte die Currywurst nach Nairobi – und musste dafür so manches kulinarische Hindernis überwinden.
Nairobi - Fabian Förster isst "unfassbar gerne" Currywurst. Damit hatte er in Nairobi ein Problem, als er mit seiner deutsch-amerikanischen Frau in die kenianische Hauptstadt zog. Denn so sehr die Kenianer gegrilltes Fleisch – hierzulande heißt es Nyama Choma – mögen: Die Currywurst war bis zum vergangenen Jahr völlig unbekannt.