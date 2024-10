Nach der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd hat die Bundesregierung Konsequenzen für die Regierung in Teheran angekündigt. Die sind überfällig, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 29.10.2024 - 17:51 Uhr

Vor uns ist niemand sicher. Diese Botschaft hat das iranische Regime am Montag an seine eigene Bevölkerung und in die ganze Welt gesendet, um nicht zu sagen: gebrüllt. Bevor man sich fragt, was dahinter steckt, darf man aber nicht übersehen, dass hier nicht einfach ein Zeichen gesetzt wurde. Die iranische Regierung hat den Deutsch-Iraner und Regimekritiker Jamshid Sharmahd getötet.