Jacob Schopf und Max Lemke siegen auch im Kajak-Zweier – sie sind die ersten deutschen Männer, die in Paris Doppel-Gold geholt haben. Anschließend sprechen die Kanuten Klartext mit Olaf Scholz.

Jochen Klingovsky 09.08.2024 - 16:45 Uhr

Das hatte sich Olaf Scholz ganz sicher entspannter vorgestellt. Und gemütlicher. Der Bundeskanzler wollte am Freitag ein bisschen beim Kanu zuschauen, womöglich die eine oder andere deutsche Medaille bejubeln, in Ruhe in der Sonne einen Kaffee trinken – und dann gestärkt weiterziehen ins Deutsche Haus in der Pariser Innenstadt. Doch auf dem Weg zum Ausgang des Wassersportstadions Vaires-sur-Marne lief er Tom Liebscher-Lucz über den Weg, der sich kurzerhand zum Sprecher der deutschen Kanuten aufschwang, die mit nun schon vier Medaillen (2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze) neben den Reitern das erfolgreichste Team sind.