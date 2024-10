Matthias Würsching gewinnt erneut die Deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen im Blühenden Barock. Der Hesse ist in Ludwigsburg kein Unbekannter.

Karin Götz 06.10.2024 - 22:03 Uhr

Er hat es wieder geschafft. Der Deutsche Meister im Kürbiswiegen aus dem Jahr 2023 hat auch in diesem Jahr seine Konkurrenten hinter sich gelassen. Matthias Würsching aus dem hessischen Einhausen hat einen Koloss mit sage und schreibe 1005 Kilogramm auf die Waage gebracht. Bei strahlendem Herbstwetter kamen am Sonntag scharenweise Besucher ins Blühende Barock. Vor einem Jahr hatte Würsching noch an der 1000-Kilo-Marke gekratzt. Sein Koloss wog damals 967 Kilogramm.