Bei den deutschen Meisterschaften im Swingolf in Markdorf holen die Sportler des SGV Renningen dreimal Gold im Einzel sowie mehrfach im Doppel.

Bei den deutschen Einzel- und Doppelmeisterschaften im Swingolf in Markdorf (bei Friedrichshafen) haben die 30 gestarteten Akteure des SGV Renningen gleich mehrere Titel nach Hause gebracht: Im Doppel waren nicht zu schlagen Philipp Thieltges (Jugend männlich), Jan Isselhard und Paul Benedikt (Hoffnungsträger männlich), Pen und Rainer Nissler (Mixed) sowie Michael Klau und Gregor Freitag (Herren 2) – dabei verteidigten Isselhard, Nissler/Nissler sowie Klau/Freitag ihre Titel aus dem Vorjahr. „Das heiße Wetter der letzten Wochen und während der Turniertage machten den Platz und vor allem die Greens zu einer großen Herausforderung“, sagte Gregor Freitag vom SGV Renningen.

In den Einzelwettbewerben über jeweils 18 Loch feierte der Verein ebenfalls Podestplätze, darunter in Philipp Thieltges, Jan Isselhard und Ludwig Huber drei deutsche Meister in ihren Kategorien. Die größte Überraschung war der Triumph von Ludwig Huber, der sich mit zwei starken Runden den Titelgewinn bei den Herren 3 im Stechen sicherte und alle Favoriten hinter sich ließ.

Gregor Freitag und Pen Nissler (re.) gewannen 2021 sogar einen Europameister-Titel. Foto: Kevin Schuon

Ebenfalls überraschend erspielte sich Roland Sticka bei den Herren 4 den zweiten Platz und die Vizemeisterschaft. Pen Nissler bei den Damen 2 konnte ihren Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen, landete aber ebenfalls auf dem guten Silberrang. Gregor Freitag bei den Herren 2 beendete seine Runden auf Rang drei und konnte so einen weiteren Podestplatz für die Renninger erringen.

Auch die anderen SGV-Spieler glänzten, sodass sie in der Mannschaftswertung auf Platz zwei landeten. „Insgesamt waren es sehr erfolgreiche Meisterschaften für unseren Verein“, sagte Gregor Freitag, „wir sind gespannt, wie unsere Spieler bei den diesjährigen Europameisterschaften in Essen abschneiden“. Mitte August ist der SGV Renningen mit 19 Spielern im Ruhrpott am Start.