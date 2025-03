Irlands berühmtester Feiertag St. Patrick’s Day: Bedeutung des irischen Nationalfeiertags

Jedes Jahr am 17. März wird weltweit der St. Patrick’s Day gefeiert. Menschen kleiden sich in Grün, trinken Guinness und nehmen an Paraden teil. Doch wer war der Heilige Patrick, und warum ist dieser Tag so bedeutsam?