Ein Unentschieden hätte gereicht, doch mit dem 6:0 über die Slowakei sichert sich die DFB-Nationalelf auf direktem Weg die Tickets für die WM. Wie geht es jetzt weiter?
18.11.2025 - 16:00 Uhr
Im kommenden Sommer steigt in den USA, Mexiko und Kanada ein Fußballfest der Superlative. Erstmals in der Geschichte wird eine Weltmeisterschaft gleich von drei Nationen ausgerichtet. Mit 48 Teams erreicht das Turnier zudem von der Teilnehmerzahl her eine neue Dimension. Durch den Erfolg gegen die Slowakei (6:0) umging die Mannschaft von Julian Nagelsmann die im März angesetzten Playoffs – und zog unmittelbar in Lostopf 1 ein.