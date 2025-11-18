Im letzten Qualifikationsspiel für die WM schenkt Deutschland der Slowakei ein halbes Dutzend Tore ein. Restlos begeistert sind aber nicht alle, wie ein Blick auf X zeigt.
18.11.2025 - 09:59 Uhr
Einen 6:0-Kantersieg hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel gegen die Slowakei eingefahren – und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eingetütet. Nach einer mehr als durchwachsenen Quali-Runde – der Auftakt gegen die Slowaken war mit 0:2 gründlich in die Hose gegangen – zeigte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Abschluss seine beste Leistung. Die Reaktionen im Netz sind entsprechend.