Sollte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM daheim bleiben? Für CSU-Chef Söder ist das „völliger Quatsch“. Beim Umgang mit den USA warnt er aber vor noch mehr „Unsinn“.
26.01.2026 - 15:14 Uhr
CSU-Chef Markus Söder lehnt einen Boykott der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ab. Dies sei „völliger Quatsch“, sowohl im Interesse der Sportler als auch außenpolitisch, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des Parteivorstands in München.