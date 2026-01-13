Der Frust kocht hoch bei der Deutsche See Fischmanufaktur in Stuttgart-Feuerbach. Beschäftigte sind in den Warnstreik getreten, um gegen das Angebot des Arbeitgebers zu protestieren.
13.01.2026 - 16:50 Uhr
Der Frust ist groß bei den Beschäftigten der Deutsche See Fischmanufaktur. Sie wollen mehr Geld. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) versucht die Forderungen mit dem Arbeitgeber auszuhandeln, doch die ersten drei Tarifverhandlungsrunden brachten keinen Erfolg. Seit Montag wird deshalb gestreikt – am Hauptsitz in Bremerhaven und an vielen der bundesweit 19 Standorte.