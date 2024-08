Sollte Deutschland Israel auch militärisch helfen, wenn es zur Eskalation mit dem Iran kommt? Dafür sprechen sich einige Politiker in Deutschland aus. Doch diese Form des Beistands wäre falsch, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 06.08.2024 - 15:07 Uhr

Das meiste, was Politikerinnen und Politiker sagen, wird vergessen. Bedeutend ist das wenige, was bleibt. So wie das, was Angela Merkel als Bundeskanzlerin im Jahr 2008 in der Knesset sagte: dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei. Das ist geblieben.