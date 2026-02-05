Deutsche Spieler sind in der NFL nach wie vor eine Ausnahme – aber sie sind da. Seit dem ersten Einsatz eines Deutschen im Jahr 1969 haben es nur wenige geschafft, sich in der stärksten Football-Liga der Welt zu etablieren. Aktuell stehen mehrere Spieler aus Deutschland oder mit deutschem Hintergrund bei NFL-Teams unter Vertrag.

Der bekannteste deutsche NFL-Spieler ist Amon-Ra St. Brown. Der Wide Receiver der Detroit Lions gehört seit Jahren zur absoluten Spitze auf seiner Position. Er ist der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners. Er wuchs in den USA auf, besuchte aber regelmäßig die Heimatstadt seiner Mutter, Leverkusen und dort auch die Fußballschule von Bayer Leverkusen. Sein Talent liegt aber eindeutig im American Football: In der vergangenen Saison kam er auf über 1.200 Yards Raumgewinn und 12 Touchdowns. St. Brown ist unumstrittener Starter und das offensive Herzstück der Lions.

Diese Deutschen spielen aktuell in der NFL Neben St. Brown sind weitere deutsche Spieler Teil von NFL-Kadern – teils als Starter, teils im erweiterten Aufgebot.

Aktive deutsche NFL-Spieler im Überblick:

Amon-Ra St. Brown (Wide Receiver, Detroit Lions) – Starter

(Wide Receiver, Detroit Lions) – Starter Jakob Johnson (Fullback, Houston Texans) – Starter

(Fullback, Houston Texans) – Starter Brandon Coleman (Offensive Guard, Washington Commanders) – Backup

(Offensive Guard, Washington Commanders) – Backup David Bada (Defensive Tackle, Detroit Lions) – aktuell verletzt

(Defensive Tackle, Detroit Lions) – aktuell verletzt Marcel Dabo (Defensive Back, Indianapolis Colts) – Practice Squad

(Defensive Back, Indianapolis Colts) – Practice Squad Leander Wiegand (Offensive Tackle, New York Jets) – Practice Squad

Nicht unter Vertrag stehen derzeit unter anderem Dominik Eberle (Kicker), Mark Nzeocha (Linebacker) und Equanimeous St. Brown, der Bruder von Amon-Ra.

Sebastian Vollmer: Der erfolgreichste Deutsche der NFL-Geschichte

Der erfolgreichste deutsche NFL-Spieler bleibt Sebastian Vollmer. Der Offensive Tackle spielte von 2009 bis 2016 für die New England Patriots, stand dreimal im Super Bowl und gewann ihn zweimal an der Seite von Tom Brady. Bis heute ist Vollmer der einzige Deutsche mit zwei Super-Bowl-Titeln.

Björn Werner: Höchster deutscher Draft-Pick

Am höchsten gedraftet wurde Björn Werner. Die Indianapolis Colts wählten ihn 2013 an Position 24. Verletzungen beendeten seine NFL-Karriere früh. Heute ist Werner als TV-Experte aktiv und betreibt gemeinsam mit Patrick Esume einen erfolgreichen Football-Podcast.

Markus Kuhn: Historischer Touchdown

Markus Kuhn schrieb NFL-Geschichte. Der Defensive Tackle erzielte 2014 für die New York Giants den ersten Touchdown eines Deutschen in der NFL, als er einen Fumble gegen die Tennessee Titans in die Endzone trug.

Wenige Deutsche, aber sichtbar

Deutsche NFL-Spieler bleiben rar. Mit Amon-Ra St. Brown gibt es jedoch einen echten Star, dazu mehrere Profis, die sich über Practice Squads und Backup-Rollen im Ligabetrieb halten. Der Weg in die NFL ist für Spieler aus Deutschland schwer – unmöglich ist er nicht.