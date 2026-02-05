Deutsche Spieler sind in der NFL nach wie vor eine Ausnahme – aber sie sind da. Seit dem ersten Einsatz eines Deutschen im Jahr 1969 haben es nur wenige geschafft, sich in der stärksten Football-Liga der Welt zu etablieren. Aktuell stehen mehrere Spieler aus Deutschland oder mit deutschem Hintergrund bei NFL-Teams unter Vertrag.
Amon-Ra St. Brown ist das Aushängeschild
Der bekannteste deutsche NFL-Spieler ist Amon-Ra St. Brown. Der Wide Receiver der Detroit Lions gehört seit Jahren zur absoluten Spitze auf seiner Position. Er ist der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners. Er wuchs in den USA auf, besuchte aber regelmäßig die Heimatstadt seiner Mutter, Leverkusen und dort auch die Fußballschule von Bayer Leverkusen. Sein Talent liegt aber eindeutig im American Football: In der vergangenen Saison kam er auf über 1.200 Yards Raumgewinn und 12 Touchdowns. St. Brown ist unumstrittener Starter und das offensive Herzstück der Lions.