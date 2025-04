Beim MTV Stuttgart haben sie lange überlegt, ob weiterhin eine Frauenriege an der Turn-Bundesliga teilnehmen soll. Am Ende hat man sich dafür entschieden. Vor dem Start am Samstag gelten aber neue Vorzeichen.

Dirk Preiß 25.04.2025 - 15:00 Uhr

13 Titel in Folge seit 2012 – das klingt nicht nur beeindruckend, sondern auch nach einer Verpflichtung für die nächste Ausgabe der Deutschen Turnliga (DTL) der Frauen. Doch Nico Helwerth will einen solchen Gedanken nicht formulieren. Nicht in diesem Jahr. Nicht mit dieser Vorgeschichte. Also sagt der Präsident des MTV Stuttgart vor dem DTL-Auftakt an diesem Samstag in Mannheim: „Wir müssen ein bisschen kleinere Brötchen backen – und das tut vielleicht auch mal ganz gut.“