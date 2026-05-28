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  6. U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

Deutsche Wasserball-Meisterschaft U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

Deutsche Wasserball-Meisterschaft: U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel
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Die U-18-Wasserballerinnen des SSV Esslingen wollen die deutsche Meisterschaft im heimischen Freibad gewinnen. Foto: IMAGO/Lobeca

Die weibliche U18 des SSV Esslingen will im heimischen Freibad den deutschen Meistertitel holen – und steigt als Pokalsieger im Halbfinale ein.

Reporter: Robin Kern (rob)

Am Wochenende findet im Vereinsbad des SSV Esslingen auf der Neckarinsel die deutsche Wasserball-Meisterschaft der weiblichen U18 statt. Mit dabei sind die Nachwuchswasserballerinnen des Aachener SV, des SC Chemnitz, von Waspo Hannover, des Uerdinger SV, des Eimsbütteler TV, der WF Spandau 04 und des gastgebenden SSVE.

 

SSV Esslingen trifft im Halbfinale auf Eimsbütteler TV oder Uerdinger SV

Für die Esslingerinnen geht es dabei auch darum, ihre Vorjahresplatzierung, als sie Zweite wurden, zu verbessern. Als U-18-Pokalsiegerinnen steigen die Esslingerinnen erst später ins Turnier ein. „Die anderen sechs Teams spielen zunächst eine Art Vorrunde. Wenn wir unser erstes Spiel gewinnen, stehen wir schon im Finale“, erklärt SSVE-Teamchefin Iris Schneider. Zwei Partien stehen für den SSVE auf dem Programm. Im ersten Spiel – Halbfinale – treffen die Esslingerinnen am Samstag (16 Uhr) auf den Sieger der Partie zwischen dem Eimsbütteler TV und dem Uerdinger SV 08. Das Finale wird am Sonntag (14 Uhr) ausgetragen, das Spiel um Platz drei beginnt um 11 Uhr.

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Iris Schneider: „Wir haben neun starke Spielerinnen dabei“

„Es sind dieselben Teams wie im Pokal dabei. Ich denke schon, dass wir die deutsche Meisterschaft gewinnen können“, sagt sie. Allerdings tritt der SSVE mit einem kleineren Kader an, da einige jüngere Spielerinnen derzeit im Trainingslager sind. „Wir haben aber neun starke Spielerinnen dabei“, betont Schneider.

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