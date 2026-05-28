Deutsche Wasserball-Meisterschaft U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel
Die weibliche U18 des SSV Esslingen will im heimischen Freibad den deutschen Meistertitel holen – und steigt als Pokalsieger im Halbfinale ein.
Die weibliche U18 des SSV Esslingen will im heimischen Freibad den deutschen Meistertitel holen – und steigt als Pokalsieger im Halbfinale ein.
Am Wochenende findet im Vereinsbad des SSV Esslingen auf der Neckarinsel die deutsche Wasserball-Meisterschaft der weiblichen U18 statt. Mit dabei sind die Nachwuchswasserballerinnen des Aachener SV, des SC Chemnitz, von Waspo Hannover, des Uerdinger SV, des Eimsbütteler TV, der WF Spandau 04 und des gastgebenden SSVE.