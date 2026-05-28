Deutsche Wasserball-Meisterschaft: U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

SSV Esslingen trifft im Halbfinale auf Eimsbütteler TV oder Uerdinger SV

Für die Esslingerinnen geht es dabei auch darum, ihre Vorjahresplatzierung, als sie Zweite wurden, zu verbessern. Als U-18-Pokalsiegerinnen steigen die Esslingerinnen erst später ins Turnier ein. „Die anderen sechs Teams spielen zunächst eine Art Vorrunde. Wenn wir unser erstes Spiel gewinnen, stehen wir schon im Finale“, erklärt SSVE-Teamchefin Iris Schneider. Zwei Partien stehen für den SSVE auf dem Programm. Im ersten Spiel – Halbfinale – treffen die Esslingerinnen am Samstag (16 Uhr) auf den Sieger der Partie zwischen dem Eimsbütteler TV und dem Uerdinger SV 08. Das Finale wird am Sonntag (14 Uhr) ausgetragen, das Spiel um Platz drei beginnt um 11 Uhr.