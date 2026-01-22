Steigende Löhne und staatliche Milliarden sollten die deutsche Wirtschaft 2026 anschieben. Ob der große Aufschwung kommt, hängt aber auch davon ab, wie das Geld eingesetzt wird.
22.01.2026 - 12:00 Uhr
Frankfurt/Main - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank 2026 nur langsam Fahrt aufnehmen. Die zuletzt wieder etwas pessimistischeren Erwartungen der Unternehmen sprächen dafür, "dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal des laufenden Jahres nur verhalten zulegen dürfte", heißt es im Monatsbericht Januar der Notenbank.