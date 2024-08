Stimmung der Unternehmen in Deutschland „im Sinkflug“

Deutsche Wirtschaft in der Krise

red/AFP 26.08.2024 - 10:39 Uhr

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland ist laut Umfrage des Münchner Ifo-Instituts auch im August weiter gefallen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 86,6 Punkte, nach 87,0 Punkten im Juli, wie das Institut am Montag mitteilte. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage schlechter und auch die Erwartungen an die kommenden Monate fielen pessimistischer aus.