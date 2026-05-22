Die deutsche Wirtschaft ist zu Jahresbeginn trotz des Iran-Kriegs gewachsen, wenn auch minimal. Doch der Konflikt geht nicht spurlos vorbei. Die erhoffte Erholung in diesem Jahr steht auf der Kippe.
22.05.2026 - 09:19 Uhr
Wiesbaden - Lichtblick trotz des Iran-Kriegs: Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte und damit seine vorherige Prognose bestätigte. "Nach dem leichten Wachstum zum Jahresende 2025 ist die deutsche Wirtschaft auch positiv ins Jahr 2026 gestartet", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.