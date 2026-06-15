Die weiteren deutschen Vorrundengegner liefern sich ein intensives Duell, schwächeln aber im Abschluss - bis ein Joker doch noch sticht. Gegen beide Teams dürfte auf die DFB-Elf einiges zukommen.
15.06.2026 - 03:04 Uhr
Philadelphia - Dank eines Last-Minute-Treffers von Joker Amad Diallo hat die Elfenbeinküste das Duell der nächsten beiden deutschen WM-Gegner gewonnen. Die Westafrikaner setzten sich in einer Partie mit etlichen Chancen mit 1:0 (0:0) gegen Ecuador durch und eroberten in der Gruppe E damit vorläufig den zweiten Platz hinter der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der eingewechselte Diallo traf dabei in der 90. Minute.