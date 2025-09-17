Mit einer bravourös umgebauten Festhalle schafft es das Atelier Kaiser Shen ins Finale zum Deutschen Architekturpreis 2025. Welche Wohnhäuser und Bauten im Land haben außerdem Chancen?
17.09.2025 - 06:30 Uhr
Schnell bauen, günstig bauen, einfach bauen, nachhaltig bauen – und hervorragend entwerfen: Die Anforderungsliste an Architekturbüros und Bauherrschaften ist ziemlich lang. Und was gut geplant ist, wird im besten Fall nie oder erst nach sehr langer Nutzung abgerissen – oder umgenutzt – länger stehen und ist damit besonders nachhaltig und förderlich für die Baukultur.