Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ließ die Läden wegen Extremismusverdachts von der Liste streichen. Das verteidigt der parteilose Politiker auch ausdrücklich. Doch die Branche wirft Fragen auf.
05.03.2026 - 09:20 Uhr
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat Kritik mit der Entscheidung ausgelöst, drei Buchhandlungen wegen Extremismusverdachts vom Deutschen Buchhandlungspreis auszuschließen. Beim Verfahren seien erhebliche Zweifel angebracht, erklärte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.