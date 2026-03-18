Der Kulturstaatsminister hat drei linke Buchläden wegen Verfassungsschutz-Erkenntnissen von einer Preisliste gestrichen. Gegen Protest und Kritik wehrt er sich jetzt in einem langen Interview.
18.03.2026 - 11:54 Uhr
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer weiß nach eigenen Worten selbst nicht, was beim Verfassungsschutz gegen die drei vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossenen linken Läden vorliegt. "Das darf uns der Verfassungsschutz nicht im Detail sagen", sagte der parteilose Politiker der "Zeit".