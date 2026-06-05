Der Deutsche Eishockey-Bund hat sich ein Jahr vor der Heim-WM von Bundestrainer Harold Kreis getrennt. Der DEB reagierte damit auf das dritte enttäuschende Turnier in Serie, nachdem das Nationalteam bei der WM in der Schweiz erneut das Viertelfinale verpasst hatte.

dpa 05.06.2026 - 13:00 Uhr

München - Der Deutsche Eishockey-Bund hat sich ein Jahr vor der Heim-WM von Bundestrainer Harold Kreis getrennt. Der DEB reagierte damit auf das dritte enttäuschende Turnier in Serie, nachdem das Nationalteam bei der WM in der Schweiz erneut das Viertelfinale verpasst hatte.