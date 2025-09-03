Als Otto Waalkes erstmals im Fernsehen zu sehen war, war Willy Brandt noch Kanzler. Nun wird der Komiker für seine Karriere ausgezeichnet. Er kommentiert die Ehrung auf seine Weise.
03.09.2025 - 11:56 Uhr
Ein kräftiges „Holladahiti!“ zu dieser Auszeichnung: Komiker Otto Waalkes (77) bekommt den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. Das kündigten die Stifter der Auszeichnung eine Woche vor der Verleihung bei einer großen TV-Gala in Köln an. „Ich persönlich fühle mich sehr geehrt“, sagte der Hamburger Waalkes der Deutschen Presse-Agentur.