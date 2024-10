Baden-Württemberg spielt als Industrieregion noch ganz vorn mit in Deutschland. Um den Spitzenplatz langfristig zu halten, ist aus Sicht von Ökonomen aber viel Geld nötig.

red/dpa/lsw 18.10.2024 - 11:28 Uhr

Bis zum Jahr 2033 müssen in Baden-Württemberg 165 Milliarden Euro investiert werden, um den Platz als führende Industrieregion zu erhalten. Das geht aus einer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie hervor. Demnach muss etwa am meisten Geld in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen.