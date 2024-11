Es fehlt seit Jahren der eine Sieg in einem wichtigen Spiel, um ins Halbfinale einzuziehen. Können die deutschen Handballerinnen ein Jahr vor der Heim-WM bereits bei der EM zur Weltspitze aufschließen? Bundestrainer Markus Gaugisch gibt seine Einschätzung ab.

Jürgen Frey 25.11.2024 - 11:02 Uhr

Für die deutschen Handballerinnen beginnt am Freitag (20.30 Uhr) mit dem Spiel in Innsbruck gegen die Ukraine die Europameisterschaft in Österreich, Ungarn und der Schweiz. Bundestrainer Markus Gaugisch und sein Team wollen dann ins Halbfinale – wieder einmal.