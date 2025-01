Der Schwabe Ingo Meckes ist als neuer Vorstand Sport des Deutschen Handball-Bundes für das große Ganze verantwortlich. Was hat die Männer-Nationalmannschaft vor der anstehenden WM den Frauen voraus? Ist das Team reif für den Titel?

Jürgen Frey 08.01.2025 - 08:00 Uhr

Die Männer-Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) testet vor der am 14. Januar beginnenden WM zweimal gegen Brasilien. Am 9. Januar (18.30 Uhr/ZDF livestream) in Flensburg und am 11. Januar (16.20 Uhr/ZDF) in Hamburg. Ingo Meckes, Vorstand Sport im DHB, spricht über die Aussichten, gibt aber auch Einblicke in seine Arbeit.