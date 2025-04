In den USA sind mehrere zehntausend Klagen gegen eine Tochter des Pharma- und Agrarkonzerns Bayer eingegangen. Der Anlass: mutmaßliche Gesundheitsschäden durch den Unkrautvernichter Glyphosat. Nun will das Unternehmen reagieren.

red/AFP 25.04.2025 - 16:28 Uhr

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer erwägt angesichts der zahlreichen Klagen in den USA einen Vermarktungsstopp des Unkrautvernichters Glyphosat. „Es gibt keine konkreten Pläne, dieses Geschäft einzustellen, aber wir haben in Gesprächen deutlich gemacht, dass wir das Produkt nicht mehr so vermarkten können, wie wir es in der Vergangenheit getan haben“, sagte Konzernchef Bill Anderson bei der virtuellen Hauptversammlung am Freitag.