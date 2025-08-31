Deutscher Oscar-Kandidat: Was taugt der Film „In die Sonne schauen“?

Wie schlafend liegt der kleine Junge in seinem mit weißen Spitzenlaken ausgeschlagenen Sarg auf dem Heuboden. Um ihn herum tummeln sich die Geschwister, gebannt hält eine große Schwester ihr Ohr ans Gesicht des Bruders. „Nichts!“, sagt sie knapp. Die Fliege, die eben in den Mund des Kleinen gekrabbelt war, hält still in ihrem Verlies.

Von draußen tönt ein höhnischer Gesang, „die Leich’ zieht dich an den Beinen ins Totenreich“. Die Kinder kreischen und spritzen auseinander, eins nach dem anderen quetscht sich eilig unter der verschlossenen Heuschobertür hindurch zurück ins Tageslicht.

Die Leute sterben schnell

Der Tod ist ein vertrauter Gast in Mascha Schilinskis hundert Jahre überspannendem Familiendrama „In die Sonne schauen“. Schauplatz ist ein einsam gelegener Vierseitenhof in der Altmark, auf dem mehrere Generationen im Wandel der Zeit ihr Leben verbringen.

In den 1910er Jahren entdeckt die etwa siebenjährige Alma (Hanna Heckt) bei den Feierlichkeiten zum Totensonntag das Foto ihrer gleichnamigen, vor ihrer eigenen Geburt verstorbenen Schwester. Das Bild zeigt nicht das lebendige Kind, sondern das tote, wie eine Puppe drapiert auf dem Familiensofa, umgeben von Spielsachen, mit denen nun Alma spielt, im Kleid, das Alma trägt.

In einer Kammer stöhnt, schreit und fiebert der frisch beinamputierte älteste Sohn Fritz (Filip Schnack) vor sich hin. Dreißig Jahre später ist Erika (Lea Drinda) wie besessen vom Anblick des Beinstumpfes ihres Onkels, der noch immer in der Kammer wohnt. Weitere dreißig Jahre später ist Fritz längst Geschichte, nun lebt Angelika (Lena Urzendowsky) mit ihren Eltern auf dem Hof. Auch ihre Tante Erika hat Angelika nie kennen gelernt, sie starb jung unter tragischen Umständen.

Die Schwermut überträgt sich

Angelikas Mutter Emma (Susanne Wuest) ist vom frühen Tod der Schwester traumatisiert, die Schwermut überträgt sie auf die Tochter, die nach außen hin als frühreife Frohnatur ihrem Cousin Rainer (Florian Geißelmann) den Kopf verdreht. In den 2020er Jahren zieht schließlich Christa (Luise Heyer) mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in das verfallende Haus. Das Nachbarsmädchen Kaya (Ninel Geiger) drängt sich in die Idylle, um die eigene tote Mutter durch eine andere zu ersetzen.

Einen stringenten Plot entwickeln Mascha Schilinski und deren Co-Autorin Louise Peter im Film nicht, stattdessen verknüpfen die beiden nach und nach die einzelnen Szenen zu einem vielschichtigen Mosaik; das macht das bei den vergangenen Filmfestspielen von Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnete Werk so besonders.

Wie ein altes Gemälde

Gegenwärtige Sehgewohnheiten unterläuft die an der Filmakademie Baden-Württemberg ausgebildete Regisseurin, indem sie ihren Film wie ein altes Gemälde in einen quadratisch engen Bildausschnitt klemmt. Die Erzählung springt hart zwischen den Zeiten, wie auf Stippvisite taucht Schilinski in kurzen Vignetten in den Alltag der verschiedenen Generationen ein. Die Welt außerhalb des Hofes mit ihren jeweiligen politischen Bedingungen bleibt außen vor, wie auf einer isolierten Scholle rast das Haus mit seinen jeweiligen Bewohnern durch Raum und Zeit.

Der Erste Weltkrieg zieht weitestgehend spurlos an der Familie vorüber. Nur Fritzens Bein fällt ihm zum Opfer, und auch nur indirekt, wie Erika dem Zweiten. Die Grausamkeit des real existierenden Sozialismus materialisiert sich bloß im Trabi von Angelikas Eltern und der entsetzlich ärmlichen Küchenausstattung, während Kayas von der Mutter geerbtes Smartphone zum Symbol für die digitalisierte Endzeit der 2020er Jahre wird.

Sturz vom Heuwagen

Diese Verdichtung erweist sich als genialer Kunstgriff, wie die frei mäandernde Erzählperspektive. Mal späht die Kamera aus den Augen der kleinen Alma in ein Schlüsselloch hinein oder blickt auf deren polierte Schuhe, die die Fußhaltung der toten Vorgängerin vom Foto proben.

Dann wechselt die Kamera wieder aus der subjektiven Perspektive in die Auktoriale, beobachtet, wie der etwa 18-jährigen Lia (Greta Krämer) nach deren tödlichem Sturz vom Heuwagen die Augenlider am Stirnbein festgenäht werden, um sie mit offenen Augen neben ihren Eltern auf dem Sofa abzulichten.

Wehmut gibt es hier selten

Schilinski findet faszinierende Bilder sowohl für die inneren als auch die äußeren Muster der Angst- und Trauerbewältigung. Oft sind sie erschütternd, makaber, aber auch irre lustig, etwa, wenn die tote Großmutter für ihre Einsargung auf ein Kissen gebettet wird mit der wie ein Vorwurf aufgestickten Inschrift „Ich muss hier liegen und verwesen“.

Lakonisch und nur selten mit Wehmut führt Mascha Schilinski vor Augen, dass der Mensch ab dem Moment seines Seins in der Welt todgeweiht ist. Das mag beunruhigend sein, ist aber eben auch sehr wahr.

In die Sonne schauen. Deutschland 2025. Regie: Mascha Schilinski. Mit Susanne Wuest, Filip Schnack, Luise Heyer. 149 Minuten. Ab 16 Jahren.