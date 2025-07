Die Bundesliga und die 2. Liga locken die Fans weiter an. Die 36 Vereine setzten in der Spielzeit 2024/25 fast 21 Millionen Eintrittskarten ab.

red/sid 17.07.2025 - 12:44 Uhr

Der deutsche Profifußball hat in der vergangenen Saison einen Ticketrekord aufgestellt. Die 36 Vereine der Bundesliga und 2. Liga setzten in der Spielzeit 2024/25 fast 21 Millionen Eintrittskarten ab. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit.